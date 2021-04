Leonés no alcanzó a festejar su aniversario de bodas tras morir por COVID

León, Guanajuato.- Sergio González Luna, iba a cumplir 41 años de casados, pero ya no alcanzó a festejar tras morir por COVID.

Era un apasionado por su trabajo y familia, y se distinguía por su carisma y entrega al siempre ayudar a los demás, así es como su esposa e hijos recuerdan a Sergio González Luna, camillero del Hospital General de León, quien a los 66 años murió a causa del COVID-19.

Entre alegría y nostalgia, Susana Calvillo Hernández, recordó que conoció a Sergio cuando ella tenía 7 años y él 15, ambos vivían y siguieron compartiendo su vida en la colonia San Juan Bosco durante casi 41 años de matrimonio.

Nos casamos el 14 de junio de 1980, íbamos a cumplir 41 años, pero no alcanzamos, tuvimos tres hijos, dos mujeres y un hombre y seis nietos.

"Él para mí fue lo máximo, era todo para mí, éramos como uno solo, me dicen que nuestro caso en pocas parejas se ve porque nuestra relación fue de estar siempre juntos a todos lados. Se iba a trabajar y yo me quedaba en casa pero cuando él llegaba disfrutábamos la tarde juntos", platicó.

Sergio nació el 24 de septiembre de 1955, de sus 66 años, dedicó casi 45 a trabajar en el Hospital General de León a donde ingresó como intendente el 1 de febrero de 1976, pero hasta enero pasado se desempeñó como camillero.

Susana compartió que en el Hospital General de León que era para su esposo como su segunda casa se le recuerda como Checo "El Travieso" porque siempre le gustaba transmitir felicidad.

"Me platicaba todo lo que hacía en el hospital y hasta las travesuras que hacía porque era muy especial ese hombre, pero él no tenía dos caras, en su trabajo era uno y en su casa era el mismo, era igual. Él amaba su trabajo, el trabajo era su pasión, yo le decía que ya se jubilara pero siempre decía que no era vida estar sin trabajar. Yo creo que Dios se lo llevó porque necesitaba un ángel como él", expresó.