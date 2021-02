León, Guanajuato.- A tan solo un día de que Guanajuato avance a semáforo naranja, el tianguis Las Américas ya luce como si estuviera en verde.

Nuevamente como si no existiera la pandemia de COVID-19 en León, cientos de visitantes abarrotaron uno de los principales mercados de León, ubicado en la colonia con el mismo nombre.

A lo largo y ancho del tianguis se observó un gran número de personas sin usar cubrebocas y mucho menos respetando la sana distancia.

Concepción, una mujer que se encontraba en tianguis abasteciéndose de fruta y verdura y comentó que la inconsciencia de las personas es cada vez mayor.

“Parece que no les importa nada más que encontrarse una buena ‘ofertita’ o venirse nomas a pasear, cuando la cosa está muy fea en los hospitales.

Yo vine acá porque no tengo de otra, es lo más cercano que tengo y no puedo dejar a mis hijos solos mucho tiempo”.