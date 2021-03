COVID. Abandonan la prepa casi 5 mil jóvenes a causa de la pandemia

León, Guanajuato.- El año de la pandemia provocó que en preparatoria casi 5 mil estudiantes adicionales al promedio en un ciclo escolar ordinario, abandonaran la escuela.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Educación de Guanajuato, en el ciclo escolar 2019-2020 desertó el 14.1% de los estudiantes, es decir, 35,720 estudiantes, en tanto que en el 2020-2021 el porcentaje fue del 15.7%, 40,456 estudiantes. Esto es 4,736 más el último año, derivado de la pandemia.

En el nivel universitario el problema es mucho menor, en el ciclo 2019-2020 fue del 8.6%, lo que representa 12,886 estudiantes; y para el 2020-2021 se estima que será del 9%, lo que representaría 13,986 estudiantes.

La SEG precisa que esta información será oficializada hasta final del ciclo escolar.



El desinterés

Luego de un año sin clases presenciales en Guanajuato, AM platicó con la todavía secretaria de Educación en el estado, Yoloxóchitl Bustamante Díez (quien a partir del 5 de abril encabezará el nuevo Sistema Estatal de Educación Superior Tecnológica), respecto al impacto de la pandemia en el abandono escolar.



El mayor impacto lo tenemos en media superior, es esa edad crítica en la que están los estudiantes y hay varias razones: no entienden lo que los maestros les plantean y no encuentran una buena respuesta de los maestros para aclararles lo que no entienden, van acumulando reprobaciones y sienten que no lo podrán resolver", dijo la Secretaria de Educación.



“Lo segundo es que no le encuentran sentido a lo que están aprendiendo para lo que es su vida y su futuro, no le ven la aplicación práctica, y ahí es en cierta responsabilidad el sistema por los programas de estudio y que con algunos docentes no hay la capacidad de que le encuentren sentido”, explicó.

A ese desinterés, dijo, se le agrega en ocasiones el factor de tipo económico y la necesidad de llevar ingresos a las familias, lo cual se agudizó más con la pandemia.



En media superior de por sí tenemos una caída de más de 20 puntos entre los que egresan de secundaria y los que se incorporan a media superior, el porcentaje aumentó en algunos puntos más. Y además, hay estudiantes con los que no logramos hacer el contacto, eso nos marca en ese nivel el mayor impacto”, dijo Yoloxóchitl Bustamante.

La cobertura

De acuerdo a datos preliminares de la SEG, en el presente ciclo escolar la matrícula en preparatoria es de 245,858 alumnos, que representa una cobertura del 72.2%.

La matrícula se distribuye en 194,318 en planteles públicos y 51,540 en privados.

En 2012, en México se elevó a rango constitucional la educación preparatoria, entonces se habló de alcanzar en el país la cobertura universal para el año 2022.

El director general de Media Superior de la SEG, Miguel Espartaco Hernández García, aseguró que el 100% tiene garantizado un lugar en este nivel en alguna de las ofertas disponibles: formación técnica, bachillerato general como SABES y UVEG, bivalente con prepas militarizadas, escuelas de talento o la abierta.

En el Examen Único para Ingreso a Preparatoria, el 86% es aceptado en su primera opción, y el resto en otras modalidades escolarizada, mixta o flexibles.