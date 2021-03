COVID. Diputada del PRI pide a AMLO no dar falsas esperanzas a adultos mayores de que serán vacunados a tiempo

Guanajuato, Guanajuato.- Diputados del PRI criticaron la ineficiencia del Programa de Vacunación Universal del Gobierno Federal y pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que realicen las gestiones necesarias para que cumpla con este derecho de las personas.

La legisladora Guadalupe Guerrero Moreno criticó el desabasto de vacunas del esquema básico, pero también las relacionadas con el combate a la COVID-19. Aseguró que debido a esta situación no se va a cumplir a cabalidad con el esquema de vacunación de manera oportuna y eficiente.



El gobierno federal ha ido reduciendo la vacunación en detrimento de la salud de las y los mexicanos, lo que en el PRI rechazamos rotundamente, pues el programa de vacunación universal debe ser atendido como tal, es decir, como un derecho universal garantizando a la población el derecho a la salud consagrado en nuestra Carta Magna”, dijo Guadalupe Guerrero.



Guerrero Moreno dijo que desde hace 24 meses han escaseado las vacunas que componen el cuadro básico para niños y adultos,que son al menos 14, las cuales ayudan a prevenir alrededor de 20 enfermedades, entre ellas, la tuberculosis y el virus del papiloma humano.

Añadió que en 2016 se adquirieron 14 millones de dosis de la vacuna contra la tuberculosis y en 2021 solo 83 mil.

La legisladora también consideró que ha sido desastrosa la Política Nacional de Vacunación contra el Coronavirus y las promesas e incumplimiento que ha hecho López Obrador.



Señor Presidente, ¿A qué estamos jugando?, nuestros adultos mayores y el pueblo de México en general estamos preocupados y ocupados en que usted y sus subordinados inmiscuidos en hacer llegar la vacuna a todas y todos los mexicanos, hagan bien su trabajo, que realicen las gestiones de compra y estrategia de vacunación lo más eficaz y eficientemente posible".



“También lo exhortamos a que no mienta y tampoco de falsas esperanzas a nuestros adultos mayores comprometiéndose a vacunarlos en un determinado tiempo y posteriormente, retractarse diciendo que siempre no, que será un mes, no nos haga pensar mal, no nos haga pensar que todo lo que dice y hace conlleva fines del tipo político-electoral, México no se merece en estos momentos que el Gobierno de la República tenga políticas públicas fallidas y mucho menos en materia de salud pública”.