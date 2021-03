COVID. Familia de León se queda sin casa y sin trabajo a causa de la pandemia

León, Guanajuato.- Roberto y Lupita se quedaron sin trabajo a causa de la pandemia de COVID y desde hace tres meses viven junto con su pequeño hijo Roberto de 5 años, en medio de montañas de escombros y basura, frente al Banco de Alimentos del León, en fracciones de Jerez

En una pequeña vivienda improvisada, construida de láminas y cartón, colocaron un colchón individual donde duermen los tres, protegiéndose del calcinante calor con unos cartones que sirven de techo.

Dos desvencijadas rejillas para envases de refrescos son sus sillas y un garrafón vacío de cloro contiene un poco de agua.

Su futuro es incierto al igual que el del pequeño Roberto que en su inocencia se da a la tarea de jugar con unos carritos que le regalaron.

Roberto y Lupita se ganaban la vida como empleados de una empresa de seguridad, pero tras la pandemia de COVID fueron despedidos y ya no tuvieron para pagar los 1 mil 400 pesos de renta en una pequeña vivienda en Valle de Jerez, de donde fueron desalojados.



Desde hace tres meses que nos venimos a vivir a este lugar, por lo menos no nos falta comida, pues del Banco de Alimento nos manda una pequeña despensa para comer”, cuenta con tristeza Roberto Betuel García, de 51 años.



Comenta que ganaba 3 mil 100 cada quincena y el último mes ya no le pagaron aduciendo que la empresa ya no tenía dinero.

Añade que las mayoría de las empresas de seguridad abusan de la necesidad de trabajo de las personas, pues mientras ellos cobran hasta 5 mil pesos semanales por los servicios de guardias privados, a ellos sólo les pagan 1 mil 300.

Su esposa Guadalupe Concepción Barba, de 31 años, se ve obligada a cocinar en una improvisada fogata, todo lo que tiene es una pequeña cazuela de 20 centímetros de diámetro.



Yo también trabajaba de guardia privada y estaba asignada en la clínica del ISSSTE; me despidieron hace tres meses. No pudimos pagar la renta y nos sacaron a la calle lo poco que teníamos”.



Un garrafón de 5 litros de agua les sirve para tomar y para el aseo personal en medio de las tolvaneras que se levantan.

“Para bañarnos hacemos una casita con ropa y palos; para hacer del baño nos retiramos un poco y buscamos un lugar baldío”, dice Lupita, mientras levanta las “cortinas” con las que se protegen del frío en la madrugada.

La pareja tiene otro niño de 11 años que se quedó en la casa de la mamá de Lupita.

Tras la pandemia de COVID ya no pudieron llevar a sus hijos a la escuela, mucho menos que tomaran clases a través de computadora.



No tenemos ni para lo más básico, mucho menos para comprar una computadora o un celular para que los niños tomen clases”, dice Lupita.



En medio de los calcinantes rayos del sol de mediodía, Roberto lamenta su mala suerte y pobreza en la que viven.

“Yo no pido que nos regalen, lo que pido es una oportunidad de trabajar; qué daría por estar con mi familia trabajando en una granja o un rancho. Lo único que tengo son ganas de trabajar y sacar a mi familia adelante”, dice con preocupación.

Roberto estudió hasta secundaria, igual que Lupita, quien además realizó cursos de capacitación para secretaria.

“La pobreza inmoviliza, hay gente que se preocupa más por rescatar perros en la calle que ayudar a tanta gente que vive en pobreza extrema como nosotros, y que sólo esperamos una oportunidad”, dice Roberto.

Para ayudarse económicamente, reciclan basura que no es basura de las toneladas de escombros que tiran en el lugar, desde botellas de pet, cartón, varilla, fierro, etc.

Esperando apoyo de las autoridades, como el DIF, se quedaron en su precaria vivienda que levantaron en medio de escombros y basuras, y con el temor de que sean víctima de una animales ponzoñosos que salen de entre la basura y los escombros.