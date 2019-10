Califican empresarios como una vergüenza la pérdida del Estadio León

León.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, calificó como una vergüenza los sucedido con la pérdida del terreno donde se ubica el Estadio León.

El martes por la tarde finalmente se anunció el fallo a favor de Club Social y Deportivo León, por lo que el Municipio de León perdió definitivamente la propiedad donde se ubica el Estadio León, estacionamiento, oficinas administrativas y el Museo Nacional de la Piel y del Calzado.

“Deslindar responsabilidades de servidores públicos que en su momento actuar de manera negligente y permitieron que este asunto se perdiera porque es imposible que un patrimonio que es del municipio de esa magnitud se pierda”

El empresario Ismael Plascencia Núñez, presidente de Concamin en Guanajuato, señaló que Roberto Zermeño “es una rata”.

Es de la sociedad leonesa, no es de este ladrón de Zermeño, porque no se le puede llamar de otra manera, es una verdadera rata y no debería de estar en manos de estas personas", expresó.