Cambian feligreses saludo de paz ante coronavirus

León, Guanajuato.- Con una leve inclinación de cabeza, un saludo verbal o contacto visual es como se sustituyó desde este domingo el contacto físico durante el rito de la paz durante la celebración de las misas en algunas iglesias.

Asimismo, recibir con la mano izquierda la hostia y consumirla con la derecha frente al ministro es otra de las medidas de prevención que las parroquias implementan para evitar posibles contagios de coronavirus entre los fieles.

La mayoría de los fieles aprobaron las medidas preventivas que implementa la iglesia para prevenir la propagación del virus, algunos compararon la situación con la epidemia de influenza que ocurrió en el país en el 2009.

Lo veo como una buena medida, al final del día es parte de la estrategia para no contagiar o propagar la enfermedad, recuerdo que sucedió lo mismo cuando se dio la epidemia de la influenza aquí en el país en el 2009 y es similar, es una buena medida", opinó Abril Hernández.

Es un virus (el coronavirus) que por lo que se escucha está muy fuerte y por más que se proteja uno creo que es imposible no enfermarse, pero ahorita el padre sí comentó del coronavirus y pidió porque Dios nos cuide de esa enfermedad", comentó Jaime Silva.

En algunas parroquias como la Parroquia de Santa Clara de Asís en la colonia Santa Clara se colocaron avisos para informar las acciones de la iglesia ante la eventual contingencia sanitaria por el coronavirus.

Lo anterior no elimina el rito del saludo de la paz, sino solamente que en el mismo se evite el contacto directo interpersonal y se pueda sustituir con una reverencia o un signo de voz", se puede leer en el aviso.

Estos cambios con los que se pretende evitar el contacto físico durante las misas fueron informados por el Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras a través de una circular que envió a todas las parroquias.

Tras los casos confirmados por el coronavirus, la Diócesis de Irapuato no dejará de celebrar misa, pero se tomaran algunas medidas para que el contacto físico sea mínimo, señaló, Enrique Díaz Díaz, obispo de la Diócesis.

Entre las acciones que envió la Conferencia Episcopal Mexicana se recomienda que en lugar el habitual saludo de "paz", estrechando las manos, las personas harán una reverencia, así como también entregar el cuerpo de cristo en la mano, para evitar el propagar alguna enfermedad al entregarlo en la boca como se acostumbra.

Señaló que en el mismo comunicado se recomienda que cuando las personas tosan, se cubran la boca, así como también limpiar y desinfectar las superficies.

Eso es necesario, colaborar y las medidas no solo son para las iglesias sino para todos, en reuniones, los cines, ¿de qué manera se pueden evitar contagios? con las medidas preventivas, la higiene, no dar la paz de mano, ni de beso, en la Comunión recibir la ostia con la mano y no en la boca", señaló el Obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia.