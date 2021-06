Cambio Climático… el futuro nos alcanzó, energías renovables parte de la solución.

¿Sabías que el uso de energías renovables además de contribuir a hacer un mundo diferente trae beneficios económicos y fiscales que ayudan al crecimiento de las empresas?

El Ing. Iván Aranda, CEO y Fundador de Keymex Energy, empresa con 11 años en el mercado eléctrico, habló de la importancia de continuar con la instalación de sistemas fotovoltaicos a nivel nacional.

Agregó que de acuerdo con el Tratado de París existe el compromiso a nivel nacional de cumplir con la meta del 35% de instalación de energías limpias para el 2024.

Señaló que en el rubro de las energías renovables existe una área de oportunidad denominada “Generación distribuida” que es donde se pueden instalar paneles solares sin tener problemas legales a nivel nacional.

“Aquí entramos nosotros a instalar sistemas fotovoltaicos, paneles solares, en pequeñas, medianas y grandes empresas como: tortillerías, carnicerías, tiendas y en la industria láctea, quienes al decidirse a invertir en este tipo de proyectos verán importantes ahorros, en su recibo de luz ya pueden llegar a pagar hasta un mínimo de $ 200 pesos, mensuales o bimestrales, lo que les permitirá seguir creciendo y a nosotros continuar sumando esfuerzos para llegar a nuestro objetivo”.

Los candidatos a instalar paneles solares son las empresas que pagan de 3 mil a 200 mil pesos mensuales de luz y para hacer una instalación solo se necesita hacer un estudio de eficiencia energética, ver el recibo de luz para tener un panorama real de la proyección total, explicar la proyección y hablar del financiamiento, comentó el ingeniero Iván.

Añadió que una vez entregada la propuesta y aceptado el trato, el reto es hacer una instalación que dure 30 años con sus respectivas garantías.

“Para quien necesite tenemos créditos y hacemos trajes a la medida, para que una empresa pueda pagar a una financiera lo mismo que pagaría de luz durante 5 años”

Otra cosa que mencionó es que las empresas que pagan muchos impuestos tendrán un beneficio fiscal ya que se considera una deducción del 100% de la factura, de acuerdo al artículo 34 fracción XIII, lo que da un retorno de su inversión entre 3 y 5 años dependiendo de cada caso y de cada industria.

Ingenieros Iván Aranda y Néstor Falcón Fundadores de Keymex Energy

“Este tipo de tecnologías cada vez se ven más en el mercado, cualquier persona quiere instalar sistemas fotovoltaicos sin embargo es importante tener cuidado, solo confiar en empresas con experiencia, certificadas y con redes sociales bien posicionadas”.

Señaló que hay empresas que en sus páginas ponen imágenes de obras de otros países, que no tienen casos de éxito y aún así ofrecen sus servicios por lo que recomendó tener cuidado ya que una mala instalación puede acabar con un patrimonio en un abrir y cerrar de ojos.

Recomendó considerar o preguntar, antes de contratar a una empresa, con qué tipo de certificaciones cuenta, “pueden ser FIDE, CONOCER, ANCE y Marca GTO”; si sus empleados están certificados, “con la norma (EC 0586)”, pedir que les muestren por lo menos 5 casos de éxito de obras que hayan realizado, recibos de luz que muestren el antes y el después para ver los ahorros y corroborar que sean empresas afiliados a otras industria o escuelas.

CASO DE ÉXITO

Ing. Iván Aranda

El Ing. Iván Aranda habló de un caso real de una instalación realizada en Uriangato, Guanajuato en la empresa “Vivarouss”.

“En una plática con Prisciliano, líder en la industria textil y mejor conocido como Pre, a quien visité un día de este año, en plena pandemia por COVID-19, vi todas las tiendas de ropa cerradas y llamó mi atención que en la planta Vivarouss estaban trabajando, entré, vi a mi amigo Pre y le pregunté que porque no estaban descansando como los demás”

Agregó que su amigo el Sr. Pre, con una sonrisa de oreja a oreja, lo invitó al segundo piso donde le mostró, desde un gran vidrio transparente, toda la planta y le dijo:

“¿Ya viste todas mis máquinas operando? son automáticas y no necesitan tanto personal para operar”

Añadió “La gente que trabaja conmigo me pedía no parar porque necesitaban el trabajo, yo les dije que no pararíamos, y ni preguntaron la razón, solo se emocionaron y siguieron trabajando”.

Don Pre le dijo a Iván que la razón principal por la que se ha seguido trabajando a diferencia de los demás es porque “ya no pago luz, ya viste mi recibo ? me llegó de mil pesos.

“Revisé el recibo y confirmé que era real lo que mi amigo Pre me platicó, luego me extendió su mano, me dio las gracias y me dijo ‘tenías toda la razón’, cuando me ofreciste el proyecto, no te creí, me reí y dije son mentiras, pero ahora amigo, aquí tiene mi mano y mi agradecimiento”, dijo satisfecho el Ing. Iván.

“Recuerda, es tu dinero y tienes derecho a exigir, y como dice la vieja frase: Lo barato sale caro”.

Destacó el Ingeniero Iván.

