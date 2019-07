Cambios en Hacienda deben modificar políticas

La renuncia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa representa un foco de alerta para el país y debe dar pie a que el Gobierno Federal modifique sus políticas, consideraron empresarios irapuatenses.

El ahora ex funcionario federal renunció a su cargo a partir de este martes, argumentando discrepancias en materia económica, la imposición inaceptable de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública, la toma de decisiones sin sustento y un patente conflicto de interés de funcionarios influyentes.

El Presidente de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia, Francisco Martínez Arredondo señaló que la situación es delicada, pues los motivos de la renuncia generaron un impacto nacional e internacional, lo que debe ser un llamado de atención para las autoridades.

Tiene una repercusión importantísima, sobre todo en la certeza de los inversionistas a nivel internacional, es una medida de atención muy importante para que el Presidente rectifique el actuar de su actual gabinete, sobre todo cómo lo está conformando”

Martínez Arredondo dijo que apenas van 6 meses de la actual administración federal y no se ha visto un rumbo definido en el sector económico, donde los inversionistas quieren ver definición y características concretas del país.

Por su parte, Juan Carlos Briseño, ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Irapuato y empresario del sector construcción indicó que la renuncia de Carlos Urzúa da mala señal del rumbo del que lleva el país.

“Nos habla de que algo no va como se pudiera esperar, he oído comentarios de diversos actores políticos que dicen que el señor no se adaptó a las formas de este nuevo gobierno (...) creo que si se debe encender una señal de alerta, algo está pasando, algo deben hacer para que no pase a mayores”, puntualizó.