Caminaba cuando lo alcanzan 'motosicarios' y lo asesinan de un balazo

Silao.- Un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras caminaba por la zona centro del municipio de Silao.

De acuerdo a la corporación de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial, el hecho se registró alrededor de la medianoche del miércoles, en el cruce de las calles Esperanza y Pastelero. La víctima no ha sido identificada.

Según testigos, a esa hora el fallecido, que vestía un pantalón de mezclilla y una playera roja con rayas blancas y azul marino, fue interceptado repentinamente por un hombre y una mujer que viajaban en una motocicleta.

Momentos después se escuchó una detonación de arma de fuego, la pareja huyó y el hombre cayó al suelo, por lo que vecinos llamaron de inmediato al Sistema de Emergencias (911).

La verdad yo no pensé que hubiera sido un disparo en un principio, porque sólo se escuchó una vez. Unas personas creyeron que era su familiar, pero resultó que no, a mí me parece haberlo visto seguido por aquí drogado”, dijo una vecina.