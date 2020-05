Cancelan ciclo escolar en Guanajuato

Guanajuato.- “No habrá regreso a clases” y cuando se defina el inicio del siguiente ciclo escolar, los alumnos de nivel básico en Guanajuato iniciarán actividades dos semanas antes.

Así lo confirmó la secretaría de Educación Yoloxóchitl Bustamante Díez mediante un comunicado difundido ayer por la tarde en redes.

Primero se había difundido un fragmento de una videoconferencia realizada el miércoles 13 de mayo.

En ella la funcionaria expuso que no se retornará a las aulas el 1 de junio y no había certeza de lo que sucedería, aunque no se daba mayor detalle al respecto.

Pero la tarde de ayer en las redes sociales se público el vídeo en el que oficialmente confirmaba esta disposición

En el mensaje detalla que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo “ me ha instruido para que les comunique la decisión de concluir el presente ciclo escolar con clases a distancia”.

Esto significa que nuestras niñas niños y jóvenes no regresarán a las aulas en el mes de junio”, añadió la secretaria.

La dependencia posteriormente confirmó a AM que esta disposición aplicará instituciones públicas y privadas de nivel básico.

Con esto, serán un total de 1 millón 272 mil 323 alumnos los que terminarán sus cursos a distancia.

Desde el pasado 17 de marzo se suspendieron actividades en las escuelas guanajuatenses, y casi un millón y medio de estudiantes y sus docentes esperaban saber el futuro de sus cursos.

Pero también ayer la secretaria detalló las modificaciones en el inicio del siguiente ciclo escolar para los alumnos de la entidad.

Hemos acordado con la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal que una vez que tenga la fecha de inicio del próximo ciclo escolar, nuestros estudiantes regresen a clases dos semanas antes”.

Finalmente se dirigió a los padres de familia “les pido su apoyo para continuar con las clases a distancia y terminar bien este ciclo escolar”.

Igualmente reconoció la labor de maestros para mantenerse cercanos a sus alumnos mediante diferentes plataformas y metodología.

Evaluarán con criterios propios y trabajos

Sobre la forma en que se evaluará a los alumnos, la Secretaría de Educación de Guanajuato detalló que será con base en criterios de cada docente y en su defecto, con los trabajos hechos en casa por los alumnos.

Cada docente al planear las actividades de aprendizaje tiene considerado una forma de valorar lo aprendido”.

“En el caso de que no fuera posible la comunicación y entrega de actividades a distancia los docentes, los estudiantes y sus familias estarán integrando una carpeta de experiencias o evidencias que se revisará por los docentes a su regreso”

“Para los que por una razón u otra no logren integrar la carpeta de experiencias al regreso a la escuela se establecerá una evaluación diagnóstica para establecer las estrategias de reforzamiento o nivelación que sean necesarias”.

MCMH