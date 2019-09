Cancelan cirugías por falta de medicinas en clínica T-58 del IMSS

León.- Pacientes denunciaron la cancelación de cirugías en la nueva clínica T-58 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada sobre el bulevar Vértiz Campero, por falta de medicinas.

Programan operación y después la cancelan

El pasado 30 de agosto en la Unidad de Medicina Familiar No. 33 a Norma Carolina Vázquez Hernández, con número de seguridad social 248641932-3, le diagnosticaron que debía ser operada del colon; la programaron para el 10 de septiembre pero finalmente no se realizó.

Llevamos a mi mamá y dijeron que no había un medicamento. Tuvimos que comprar fuera el Nulytely, que nos costó 480 pesos y que sirve para limpiar el intestino y la programaron para el día 12”.

“Pero la volvieron a suspender, ahora argumentando que tenían unas urgencias. Ya no nos dieron fecha de reprogramación”, señaló una hija de la paciente afectada.

Los familiares señalaron que los mismos médicos dicen que de nada sirve que la nueva clínica tenga 10 lujosos quirófanos si no hay especialistas para operar.

Los médicos se han mostrado atentos, pero poco pueden hacer si no les dan la orden o no hay quién realice las operaciones y eso es grave, porque un paciente no puede esperar mucho tiempo”, dijo otro paciente.

Los familiares de Norma, de 44 años, mostraron la orden del médico familiar para que la paciente sea intervenida quirúrgicamente.

Acude por enésima vez a la clínica 58

Otro caso es el del taxista José Gabriel Pérez Rivera, con número de afiliación 6393760909, quien acudió por enésima vez a la clínica 58 acompañado de su hija para que le revisaran la operación que le hicieron hace dos meses.

Estoy desesperado; en la clínica de Las Trojes me diagnosticaron que me debían cortar una pierna por la diabetes. Luego me programaron una operación, me dejaron tres días sin comer y ahora no me quieren revisar la herida desde hace dos días. Estoy dispuesto a presentar una carta al delegado”, aseguró.

Derechohabientes hablan sobre el servicio en el IMSS

Jesús Ortiz, de 58 años y a quien operaron el pasado 25 de julio en la misma clínica, también se quejó.

“Me colocaron una placa metálica en la rodilla izquierda y desde hace dos meses que me operaron no me han hecho la revisión. Me siento muy mal, pero no me han querido atender y me sacan de la clínica”.

Me saqué una radiografía en una clínica particular y dicen que tengo la placa chueca. Si me desgracian los voy a demandar”, aseveró.

Laura Sánchez acudió a la clínica T-58 del IMSS el sábado pasado a la “plataforma” para obtener una cita y se la negaron.

Simplemente me dijeron que no había citas. No me dijeron las causas. Me dijeron que regresara el martes, pero me volvieron a regresar y hoy (ayer) me dieron cita para el pediatra para el día 22 de septiembre. El sistema de atención es muy lento”, señaló la derechohabiente afectada.

Familiares de los pacientes del área de Urgencias de la clínica T-21 del IMSS denunciaron que las camas son insuficientes, por lo que ahora atienden en “sillones”.

Carecen de camas para atender a los pacientes

A las 2 de la tarde del domingo pasado la esposa del señor Perea ingresó con una posible trombosis y para colocarle el suero fue acostada en un pequeña e incómoda camilla.

La supuesta “cama” es bastante pequeña a decir de los familiares, estas las utilizan para que se queden acompañarlos, sin embargo ahora son utilizadas por pacientes que llegan a la zona de urgencias y sobre la piel de la camilla se encuentra el lema que dice “Esta silla fue donada por alguien como tú”.

Desde el martes ingresó mi esposa, hasta ahorita la revisaron, llegó urgencias desde las dos de la tarde y hasta ahorita la revisaron, trae el problema en el sistema venario y aún siguen en esa camilla, yo les comenté como estas camillas son incómodas y la enfermera contestó es lo que hay, tenemos casa llena” Platico el esposo de la paciente.

A decir del afectado en la zona de urgencias al menos cuentan con seis piezas de este sillón de descanso que usaban para los familiares de los enfermos y que ahora son ocupados por ellos, además de que es tan pequeña la cama que no los deja moverse ni para poder darse la vuelta.

Acompañado de este reporte, también se derivó el mal trato y la poca amabilidad que tienen los guardias de la entrada y es que los familiares de los enfermos temen salir a comer o hacer trámites afuera porque no los dejan pasar de nuevo y tienen que esperar hasta que sea nuevamente la hora de visita.