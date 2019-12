Cancelan en León afiliación a Seguro Popular un día antes

León.- Aunque estaba previsto que hoy fuera el último día para afiliarse al Seguro Popular, que a partir de mañana pasará a ser Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en tres de cuatro módulos para hacerlo en León, no fue así.

En un recorrido hecho por AM esta mañana, en el primer punto visitado, el Centro de Salud ubicado en la avenida Miguel Alemán, se informó que el personal que afiliaba no estaba laborando y regresaría hasta el próximo 8 de enero.

Y mucha gente piensa que ya no se va a poder afiliar, que va a desaparecer, pero no es así, solamente va a cambiar de nombre”, comentó personal que resguarda el módulo.

El módulo ubicado en el bulevar Paseo de Jerez, se encuentra cerrado y sin ningún aviso pegado.

Un señor que buscaba afiliarse en este módulo, Carlos Alberto Rodríguez García, reconoció que hay desconocimiento de cómo operará este programa como Insabi.

Yo apenas me venía a afiliar, me habían comentado que hasta hoy podía hacerlo, que iba a ser de 8:30 a 2:30, pero veo que está cerrado, desafortunadamente no pude venir antes y ahora parece que no lo voy a poder hacer”, explicó.