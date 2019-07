Cancún es el destino favorito de leoneses, a pesar del sargazo

León.- A pesar del sargazo que invade las playas de Cancún todavía son de las favoritas de los leoneses, de acuerdo con operadores turísticos.

María de la Luz Calixto, de Viajes Turísticos del Bajío, aseguró que de acuerdo con la información que le proporcionan no en todas las playas hay sargazo.

En este periodo vacacional, añadió, al mes un promedio de 20 familias con al menos cuatro integrantes contratan en esta agencia sus viajes a Playa del Carmen, Cancún, Holbox o Tulum.

Vacaciones de verano

Para este destino la gente sigue viajando, el alga ha afectado la demanda del destino, sin embargo la temporada de julio y agosto continúa teniendo buena respuesta”, aseguró.

Con relación al año pasado, estimó María de la Luz Calixto, la disminución en la venta de paquetes no rebasa el 10%, y considera que es de menor impacto.

“Durante los meses de verano los hoteles en estas playas están saturados”, dijo.

Vuelo directo

Los leoneses tienen la ventaja de viajar en vuelo directo desde el Aeropuerto de Guanajuato, añadió María de la Luz, además de las promociones que forman parte de las estrategias que implementan las agencias de viajes

“En años anteriores no se había oído tanto de la invasión del sargazo, no nos ha pegado, la gente sigue viajando, el alga no está en todos los hoteles ni es parejo”, refirió la agente.

‘Hay más atractivos’

Luisa Ponce León de la Rosa, ejecutiva de Viajes Jovi de León, aseguró que hay alta demanda para viajar a Cancún y al día reciben de seis a ocho solicitudes de información sobre paquetes a este destino.

“No ha habido tantas cancelaciones como creíamos, naturalmente hay inquietud de los clientes (por el sargazo), sin embargo les explicamos que el problema se está atendiendo”.

Detalló que el sector hotelero de Cancún cada mañana hace limpieza en las playas donde se asolean los turistas, pero depende de las condiciones puede haber sargazo en el mar.

Más cosas para disfrutar

Sin embargo destacó que Cancún tiene más atractivos que el mar, lo que permite que siga siendo atractivo como destino vacacional.

“No todo el tiempo es sargazo, hay cosas lindas que pueden disfrutar”, señaló.

