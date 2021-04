Guanajuato, capital.- El candidato independiente a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo, Julio González Landeros denunció que durante su campaña hombres en vehículos, uno de ellos con armas, lo intimidan y ahora pidió apoyo a la Secretaría de Gobierno.

El pasado marzo el candidato informó a medios nacionales un ataque a la fachada de su casa con una bomba molotov y lo atribuyó a las preferencias electorales que se dieron a conocer en una encuesta y que lo ponía en la delantera.

Relató que después de este ataque no ha ocurrido algún hecho similar ni ha recibido amenazas directas, sin embargo, refirió que durante las actividades de campaña ha recibido el acoso de personas que viajan en vehículos y que presuntamente van armadas.

“Entendería yo que pasa el vehículo, pero que ande dando tres cuatro o cinco vueltas. Por ejemplo, en el fraccionamiento Guanajuato que tuvimos unos vehículos que dieron cinco vueltas, ayer otro vehículo dio tres vueltas, se me hace raro y en uno de ellos el chavo que se encarga de la seguridad del equipo me dijo que había visto armas, no me dijo de qué tipo”, detalló.