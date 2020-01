Captan a tránsito de León presuntamente pidiendo mordida

León, Guanajuato.- Sin una infracción de por medio y a cambio de su tarjeta de circulación y licencia de conducir, un agente de Tránsito Municipal de León le pidió dos mil pesos a un ciudadano que se había visto inmiscuido en un percance vial y ahora tiene en riesgo hasta su trabajo.

El viernes 17 de enero mediante redes sociales se difundió un video donde un supuesto agente de Tránsito Municipal habla por teléfono con una persona a la cual le preguntaba si había conseguido el dinero pactado, aunque ésta le dice que no fue posible.

Te estoy haciendo un parotote”, insiste el agente, quien pacta darle más tiempo para que consiga el dinero.

El jueves 16 de enero, casi a las 9:30 de la mañana, cerca del cruce de Vasco de Quiroga con bulevar La Luz, Alexis conducía la unidad en la que labora como parte de un equipo de atención a clientes y en una distracción impactó a un automóvil que a su vez alcanzó a golpear a otro.

Llegó la aseguradora y con ellos se arreglaron, después llegó el tránsito, me pide tarjeta de circulación y licencia, no me dijo nada, sólo se fueron los del seguro y con los que choqué”, narró para AM.

“El tránsito se acerca y me dice que me puede hacer una infracción de cuatro mil pesos y que me iba a llevar detenido al Ministerio Público, porque como traigo una licencia del estado de Guerrero, me dijo que era ilegal y que estaba cometiendo un delito y me iba a llevar detenido”.

El agente le dijo que “vamos a hacerla fácil, dame dos mil varos y te doy tu licencia”, pero Alexis no contaba con la suma de dinero, “bueno te doy medio día para que lo consigas”.

Después vino la llamada que fue publicada en redes sociales, donde el agente pregunta “¿que respuesta me tienes?”, Alexis pide más tiempo y que sea una cantidad menor: “Es que la neta te estoy haciendo un parotote, te vas a ir sin nada, haz de cuenta que no pasó nada”.

“Tu chécale y completa lo que más puedas”, le dijo el agente, pero Alexis no le ha entregado dinero y a cinco cías del hecho, “le he marcado y no me contesta, sólo me manda al buzón. Ahora me mando mensaje diciendo que cómo me porté violento y agresivo, por eso no me entregó infracción ni nada”.

“Yo nunca había pasado por algo así, entonces la verdad si me asustó, pero ya he estado preguntando con amigos y pues no podía hacer eso. Ahora lo que me interesa es que me regrese la tarjeta de circulación, porque pues es del vehículo en el que trabajo y no quiero tener problemas”.

AM consultó sobre este caso al área de Comunicación Social de Tránsito Municipal desde el sábado 18 de enero, sin embargo no hubo respuesta de la dependencia.

