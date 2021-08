Captura de ‘El Marro’ no ha reducido violencia en Guanajuato, opinan políticos

Guanajuato.- Dirigentes políticos estatales consideran que a un año de la captura de José Antonio Yépez “El Marro”, la violencia en Guanajuato no ha cedido. El PAN acusa desatención del Gobierno federal y Morena falta de voluntad del Gobierno del Estado.

De acuerdo a datos oficiales, los 13 meses posteriores a la captura del presunto líder criminal han dejado casi igual número de víctimas de homicidio doloso que los 13 previos.

De junio de 2019 a junio de 2020 se registraron 4 mil 340 víctimas de homicidios dolosos, mientras que de julio de 2020 a julio de 2021 suman 4 mil 303 muertes, 37 menos. Lo anterior de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reporta hasta junio pasado, y la suma de 306 de julio del conteo de AM/Al Día.

Se ‘echan la bolita’ sobre responsabilidad de violencia en Guanajuato

“El Marro” fue capturado por fuerzas estatales y federales el 2 de agosto del año pasado y se esperaba que esto se viera reflejado en una disminución de la violencia en Guanajuato, pero no ha habido el resultado previsto.

El líder estatal del PAN, Román Cifuentes, opinó que ha faltado apoyo del Gobierno federal en el combate al crimen, con recursos y mayor coordinación con autoridades estatales, pues dijo 9 de cada 10 crímenes que se comenten en Guanajuato son del fuero federal.

“Solamente sirve para atacar y no sirve para dar soluciones, el Presidente de la República dice que Guanajuato sigue teniendo una alta incidencia de homicidios dolosos, pero no dice que nueve de cada 10 homicidios tiene que ver con delitos del fuero federal, pues son los que le toca atender a la Fiscalía General de la República, no dice el Presidente que ha quitado recursos de Fortaseg y que nos lo ha regresado a los estados y municipios”, indicó.

En cambio, el líder estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, consideró que los pocos resultados que se han obtenido en materia de seguridad en la entidad son gracias al apoyo Federal y la presencia de la Guardia Nacional.

“La falta de voluntad o disposición de las autoridades estatales para llevar a cabo un verdadero golpe de timón y coordinarse eficaz y eficientemente con la autoridad federal han impedido que sea más manifiesto el avance que se ha tenido por parte de la Federación en cuanto al tema de la violencia y la inseguridad en Guanajuato”, dijo.

Arremete Morena contra Álvar y Zamarripa

Sostuvo que Guanajuato sí ha tenido una disminución de homicidios entre 2021 y 2020, pero aceptó que la percepción de las personas es que la inseguridad y de violencia sigue.

“Si no fuera por la Guardia Nacional la situación de violencia en León sería todavía peor, sí creo que hace falta un auténtico golpe de timón en Guanajuato, para que pueda haber mejores resultados y ¿cuál es ese golpe de timón? la inmediata salida de Álvar (Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad) y de Carlos Zamarripa”, enfatizó.

El secretario general del PRI en Guanajuato, Alejandro Arias Ávila, señaló que el Gobierno del Estado vendió a “El Marro” como el principal generador de violencia en el Estado y que su captura iniciaría la pacificación, pero no fue así.

“A un año tomando agosto como referencia de 2020 a junio que llevamos ahora estamos en más de 3 mil homicidios… no hay una pacificación y por momentos parece que se dispara, hay periodos en los que baja un poco, la verdad es que, a un año, no se nota como se vendía la captura del Marro que haya sido el inicio de la pacificación del estado”, concluyó.

MCMH

