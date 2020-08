Captura de 'El Marro' no acabará con toda la violencia: opina Obispo de Celaya

Celaya, Guanajuato.- La detención de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima no acabará con toda la violencia,opinó Obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia.

“Sabemos que no se va a acabar la violencia con eso (detención), lo que tenía que pasar pasó, ya hemos comentado muchas veces, que tarde o temprano Dios nos pedirá cuentas, llegó el momento de que le pidan cuentas, felicitó a las autoridades, pero eso no será el final”, señaló el Monseñor Castillo Plascencia.

Además, a las autoridades les dijo que “no echen las campanas al vuelo” como si ya se hubiera solucionado el problema.

Si una parte del problema, pero debemos seguir adelante, es tarea de todos, y las autoridades deben poner el ejemplo”, refirió.

Asimismo, señaló que espera que a raíz de esto no haya un “relevo” y que ahora quedará el otro grupo “más fuerte”.

No creo que todos estos crímenes sean por parte de él, o de este grupo, sino de este otro grupo más grande también, ojalá le pusieramos remedio” señaló el líder eclasial.

Invitó a que se tomen actitudes positivas, las que nos tocan a nosotros, ya que el asunto de la paz, es algo complejo.

La gente tiene derecho a expresarse

Con respecto a la manifestación pacífica que se realizó por el Frente Nacional Anti-Amlo (FRENAA) el Obispo señaló que están en su derecho.

“Yo pienso que él (Andres Manuel López Obrador) hizo muchas marchas, no tan pacíficas, pero tiene que escuchar al pueblo que está reclamando, ojalá que se escuchen”, comentó.

Por lo que le dice que cumpla lo que prometió y busque respetar la constitución, no hacerla a su modo y no quedarse todo el poder.