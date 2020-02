Capturan en León a adolescente acusado de muerte de 4 jovencitas en Cuerámaro

León.- El joven acusado de atropellar a cuatro menores que murieron en Cuerámaro fue detenido ayer en León.

El anuncio lo hizo el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, a través de su cuenta de Twitter.

La tragedia ocurrió el domingo 24 de noviembre, poco después de las 9 de la noche, cuando Juan de Dios, de 16 años, arrolló a las cuatro jovencitas frente a la Preparatoria de Cuerámaro.

De acuerdo con versiones de testigos, iba ebrio. También se dijo que atropelló a las víctimas, Rosa Isela, de 13 años, Zicry y María Teresa de 14, y Michel de 16 años, porque no le hicieron caso.

Horas más tarde, Juan de Dios fue detenido, pero la jueza calificadora Tania Lizbeth González lo dejó libre.

González tuvo que dejar su cargo el 9 de diciembre, cuando le pidieron abandonar el cargo porque su vida corría peligro.

Ella platicó que aquella noche acudió al lugar de la tragedia, cumplió con su tarea y abandonó el lugar.

Tres horas más tarde, se le informó de la captura de una persona por una falta administrativa. Era Juan de Dios.

A la juez le dijeron que se trataba del que había matado a las jóvenes.

Ya no se podía poner a disposición debido a que ya no existía ningún tipo de flagrancia; no se había detenido a la persona con la posesión del vehículo (…) pagó la multa debido a que el arresto por 36 horas no podría proceder, al ser menor de edad (…) se otorgó la libertad”, dijo Lizbeth González en una entrevista posterior.