¿Cargo público en Guanajuato? Sería requisito prueba de control y confianza

León.- Presentar una prueba de control y confianza tendría que ser requisito para los próximos candidatos a algún cargo público en el estado de Guanajuato, señaló el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Valdría la pena, no sé si se pueda jurídicamente obligar a los que ya están (en un cargo), yo sería el primero que me someto a la prueba de control y confianza para poner el ejemplo, pero yo creo que los candidatos que vienen sí tendría que ser un requisito obligatorio, el que nada debe, nada teme”, expresó.

Esto luego de haber escuchado un audio que se ha difundido en redes sociales y vincula al ex alcalde perredista de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy con Noel Lara, operador del cártel de Santa Rosa de Lima.

Ya se investiga

Y aseguró que tras una comunicación directa con el Fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, confirmó que ya hay una investigación.

“Me contaba que primero están haciendo una investigación para determinar el origen del audio, la veracidad, no que sirva como prueba o no, si no que lo que se desprende de los diálogos hay muchos temas que se tocan, de Obra Pública, fondos, recursos públicos, campañas, entonces es un tema complicado”, detalló.

También dijo que habría que poner atención en aquellos diputados que proponen bajar el recurso destinado al financiamiento de Partidos Políticos.

Revisión de temas de Obra Pública

No quiero pensar mal, pero ¿no será que ya tienen financiamiento de algún grupo criminal?, hay que ser muy cuidadosos es muy riesgoso bajarlo porque precisamente van a provocarse más casos como éste, dijo el Gobernador.

Además hizo un llamado a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y a la Secretaría de Transparencia a revisar los temas de Obra Pública, particularmente de los municipios que se mencionan en el audio, como son Villagrán, Cortazar y Juventino Rosas.