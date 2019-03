Casi lo linchan por apuntar con arma a niño de 5 años y su padre para robarles moto

Valle de Santiago.- Enardecidos porque vieron que un delincuente apuntó con un arma de fuego en contra de un niño para quitarle la moto al papá, habitantes de El Sauz de Purísima casi linchan a golpes al ladrón y queman una camioneta que usaba junto con dos cómplices para cometer robos en la zona.

Los hechos fueron reportados a las autoridades a las 10:40 de la mañana de este viernes.

Elementos del Mando Único encontraron una camioneta en llamas y a un grupo de aproximadamente 20 hombres y 15 mujeres, cuidando a un hombre que estaba amarrado con una cuerda atada a un árbol.

Presuntamente tres delincuentes se bajaron de la camioneta y uno de ellos sacó una pistola con la cual paró a un motociclista que en su vehículo traía un niño de 5 años, le apuntó y el papá lo abrazó para protegerlo.

Otro de los ladrones se subió a la moto para arrancarla, pero a la distancia los delincuentes y las víctimas fueron vistos por los habitantes de Sauz de Purísima.

POBLADORES LLEGAN EN APOYO

Enardecidos, muchos lugareños armados con palos, machetes, llaves mecánicas y piedras corrieron al rescate del motociclista que no dejaba de abrazar a su niño.

Al ver que los habitantes de las dos comunidades corrían hacia donde estaban, los otros dos delincuentes bajaron las dos motos que traían en la caja de la camioneta, las arrancaron y alcanzaron a huir.

El tercer ladrón no pudo arrancar la moto que quería robarle al padre de familia y no logró huir, porque además se encuentra en tratamiento médico de diálisis y no podía correr.

Los agricultores y las mujeres arremetieron a golpes en contra del presunto ladrón.

Al lugar llegaron unos habitantes de la comunidad San Juan de Razos, quienes dijeron que los tres ladrones robaron las dos motos con las que dos de ellos lograron huir, pero tambien robaron cobre, aparatos eléctricos y otros objetos de una casa ubicada a la latura de la secundaria de San Juan de Razos.

El disgusto de los lugareños llegó al extremo que le prendieron fuego a la camioneta cargada con los objetos robados en San Juan de Razos y mantuvieron amarrado al ladrón.

Los dos cómplices huyeron en las motos robadas hacia el puente de Santiaguillo de García para atravesar el río lerma y huir hacia La Capilla.

Los elementos del Mando Único aseguraron al sospechoso y lo trasladaron a los separos preventivos en espera que los ofendidos acudan a la agencia del ministerio público a denunciar los hechos.