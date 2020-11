‘Castigan’ a municipios incumplidos y los dejan sin Fortaseg

Guanajuato.- Los municipios que sigan sin cumplir cabalmente con los 45 compromisos en seguridad se van a quedar sin recursos del fondo de 200 millones que destina el Estado para el siguiente año.

Así lo advirtió Sophia Huett, secretaria Ejecutiva del Sistema de Seguridad en Guanajuato.

La funcionaria estatal comentó que se estará analizando cuáles municipios han cumplido con los compromisos y los que presenten un nulo avance van a quedar fuera del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal.

Desafortunadamente no todos los municipios cumplieron y muchos quedaron fuera para el año que viene. Aquel municipio que se quede fuera de los recursos tendrá que ver que no se han cumplido los compromisos de entrada, del alcalde”, dijo en entrevista con AM.