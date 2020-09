Cateo de ministeriales en Playa Azul sorprende a vecinos, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Cateo de agentes ministeriales genera sorpresa entre vecinos de la colonia Playa Azul.

El intenso operativo se registró durante la mañana de este jueves en calles de la colonia Playa Azul, catearon un inmueble ubicado sobre la calle Hermanos Licea, casi esquina con Casimiro Chowel.

Al terminar el cateo, los ministeriales no sacaron ningún artículo y colocaron sellos del aseguramiento. Foto: Staff AM.

Cerca de las 11:15 de la mañana el grupo Grupo Especializado de Reacción Inmediata (GERI) de la Fiscalía General del Estado arribó en camioneta blindadas en color negro, camionetas Dodge y al menos 5 unidades mas tipo Nissan Sentra blindadas para resguardar las calles aledañas a la vivienda a catear.

Fue a un costado del domicilio marcado con el número 996, que al menos una veintena de elementos ministeriales ingresó a la vivienda de dos pisos, donde era visible que se encontraba deshabitada y en donde aparentemente buscaban a delincuentes.

Durante el cateo no hubo detenidos. Foto: Staff AM.

Extraoficialmente se sabe que del lugar no sacaron ningún artículo y no fue capturada ninguna persona, a decir de algunos vecinos en el lugar no vive ninguna persona.

Tras media hora en la que se realizó el cateo, personal ministerial colocó sellos del aseguramiento y se retiraron del lugar a toda velocidad, ante la mirada expectante de los testigos, comerciantes y transeúntes que circulaban por la zona.