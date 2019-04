'Catón' presenta 'Teologías para ateos' en la FeNal 2019

León.- Con el Patio de los Cuentos lleno, este domingo el reconocido escritor y periodista Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón presentó su libro Teologías para ateos en la Feria Nacional del Libro de León (FeNaL) 2019.

A sus casi 81 años, Catón originario de Saltillo, Coahuila sigue distinguiéndose por su buen sentido del humor y por su fructífera carrera ya que es un escritor que no sólo mantiene vigente su pluma a través de sus novelas sino también en sus columnas periodísticas que actualmente escribe para distintos medios.

Teologías para ateos fue publicado apenas en septiembre del año pasado, la publicación aborda en 248 páginas reflexiones sobre Dios, la eternidad, el alma y lo que hay más allá de la muerte, y en éstas Fuentes Aguirre espera que el lector encuentre un motivo para amar más.

El libro trata entonces de ese ser al que llamamos Dios, pero si algo me ha enseñado a mí la vida es que todas las teologías, todas las religiones caben en tres palabras: Dios es amor.

Ahí está la síntesis de todos los misterios, aquel que dice creer en Dios y no ama ese está muy lejos de Dios, en cambio aquel que es bueno y hace el bien a los demás ya está justificado aunque crea que no cree en Dios. Pienso que hay un cielo especial donde no hay Dios y ese cielo es para los ateos”, mencionó.