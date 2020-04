Causa enojo y confusión cierre de establecimientos no esenciales en Jardín de Celaya

Celaya.- El cierre de establecimientos no esenciales en Celaya por la contingencia sanitaria comenzó en el primer cuadro de la ciudad ante el enojo y confusión de comerciantes quienes exigieron un documento que avale la medida.

La mañana del sábado, una intensa movilización de elementos de Policía Municipal, Protección Civil, Fiscalización y de la Dirección Jurídica se concentró en el Jardín Principal para comenzar a invitar a dueños, encargados y empleados de negocios a bajar sus cortinas como medida de prevención para evitar la transmisión del Covid-19.

Varios encargados de negocios se quejaron de que no les fue entregado un documento que indicara el cierre para enviarlo a los dueños del negocio.

El viernes, luego de que el pleno del Ayuntamiento aprobó el decreto gubernamental que instruía a dependencias municipales a iniciar el cierre de establecimientos no esenciales, la presidenta municipal, Elvira Paniagua había descartado la participación de elementos de la Policía Municipal.

"Si hubiera necesidad más adelante se actuaría, no es la intención, lo que menos queremos es que haya un enfrentamiento, no lo queremos (...), es un tema de mucha conciencia social", aseguró la alcaldesa El viernes.

El director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz explicó que en el primer día de operativos participaron 16 elementos de la corporación, cuatro de Fiscalización, cuatro de la Dirección Jurídica y 20 policías municipales.

Sin embargo, en un recorrido por el Jardín Principal se pudo apreciar la presencia de alrededor de 40 policías municipales, quienes se colocaban afuera de los establecimientos cuando personal de Protección Civil, Fiscalización y Dirección Jurídica ingresaban a los negocios a notificar que deberían cerrar.

A pesar de que los operativos se realizaron sin contratiempos ni clausuras, varios encargados de negocios que fueron notificados que deberían cerrar, se quejaron de que no les fue entregado un documento que indicara el cierre para enviarlo a los dueños del negocio.

"Vinieron a decirnos que debíamos cerrar porque somos un establecimiento no esencial, les pedí un documento y me dijeron que estaba en internet y lo podía imprimir", aseguró el encargado de una zapatería.

Comerciantes de alimentos pidieron mayor claridad para determinar cuáles son los negocios que ofrezcan servicios esenciales.

"Salió un oficio de gobierno que los alimentos de primera necesidad no deberían desalojarse y nosotros somos de primera necesidad, no me explico el porqué. Mis patrones dicen que está el oficio federal, no tienen por qué venir a retirarme, se acercó Protección Civil y me dio dos horas para desalojar", señaló Ana Luisa Mancera, vendedora de 'vaquitas'.

Tras finalizar el operativo que se concentró en los portales y algunos andadores del centro histórico, el director de Protección Civil, informó que en el transcurso de la tarde el operativo continuaría en la zona de las colonias Las Fuentes y La Alameda para el cierre de bares.

La idea es continuar mañana y los siguientes días, es indicación de la alcaldesa priorizar todas las acciones del personal que se pueda sin distraer las actividades diarias que tiene la Policía, aunque tiene sus funciones aparte"

Pide claridad

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Celaya, Jesús Torres pidió mayor claridad por parte del gobierno municipal para informar cuáles negocios están dentro de los establecimientos no esenciales.

El acuerdo habla de alimentos y de empresas que den al público en general, creo que en la parte de alimentos mientras se siga trabajando a través de plataformas ni de recibir a la gente directamente en el restaurante se tendría que dar servicio, no hay una claridad completa de cuáles y cuáles no son esenciales"

