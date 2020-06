Causa furor autocinema en León

León, Guanajuato.- En medio de la pandemia y sus restricciones que incluyeron el cierre de los cines desde hace tres meses, el Autocinema Feroz ha resultado un respiro para los leoneses que extrañaban la pantalla gigante.

"La gente ha respondido tremendo, hay algunos que han venido 5 veces en los 4 fines de semana que llevamos", comentó Guillermo de la Rosa, propietario del Autocinema Feroz.

Las funciones de este autocinema iniciaron hace un mes y son cada jueves, viernes, sábado y domingo.

Hemos tenido clásicos y recién salidas de las carteleras, osea desde Volver al futuro hasta Joker, o Vaselina, que causó un revuelo tremendo", señaló De La Rosa.

Incluso resaltó que los boletos para la función el clásico protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John se agotaron en tan solo media hora.

"Cuando proyectamos La Sirenita hubo gente que hasta llegó disfrazada para verla, durante la película se escuchaba en los carros a varios cantando a todo pulmón y al terminar la función estaban aplaudiendo.

"Hay películas que no vio la gente en pantalla grande, y quieren que las proyectemos, por ejemplo me han dicho que una de Cantinflas que pensé que era broma, pero no, la han pedido en serio", comentó Guillermo.

No hay taquilla física en el Autocinema Feroz "es tanta la demanda que eso generaría que haya mucha más gente sin poder entrar. Queremos ahorrarles el estar preparándose o llegar y no poder entrar porque no hay boleto".

La noche de viernes se proyectó uno de los “nuevos clásicos” del cine animado, “Space Jam” entre los vehículos que ingresaron para ver esa proyección estaba el tripulado por Itzel Luna y Diana Díaz.

A bordo de su camioneta tipo minivan las dos jóvenes pudieron disfrutar la función acostadas.

Está super cool, no veníamos con alguna expectativa solo lo vimos y quisimos ver que tal. Tenía tres meses sin ir al cine y yo iba muy seguido, pero esta opción está super padre, creo que hasta mejor que el convencional”, dijo Diana Díaz.

