Celaya: Apoya Obispo uso medicinal de marihuana

Celaya, Guanajuato.- El Obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, dijo estar en contra del uso lúdico de la marihuana, aunque aclaró que para uso medicinal puede funcionar.

El Obispo reprobó que en la ciudad de León se abriera la primera tienda de marihuana para uso lúdico.

“No lo veo bien, siempre he dicho que es cuestión lúdica es tener el mercado, obvio ya no hay matanzas como en el alcohol hace tiempo, (...) por ahí una diputada decía que con 28 gramos se hacen como 28 cigarrillos, y cada quien puede comparar a cada rato, qué quiere decir, que muchos se van a beneficiar con el negocio”, comentó.

Dijo que a pesar de ser ahora libre, puede haber una comercialización diferente, e incluso podría llegar otra droga a normalizarse.

“Vamos a encontrar muchos marihuanos que pierdan la conciencia, y van hacer desorden, es adictivo, puede ser que de marihuana van a pasar de otras drogas, al ratito se podrá sembrar amapola libremente, y los derivados de la amapola”, puntualizó.

“Yo no apruebo, no me pidieron mi opinión, pero no apruebo el uso lúdico, pero sí el médico”, finalizó.

Pide respetar normas en Semana Santa

El Obispo de Celaya pidió a los feligreses a seguir las medidas generales de salud para este periodo de Semana Santa.

Sus declaraciones tieien lugar tras conocerse que hubo un incidente dentro de un templo en donde, la gente se aglomeró tras una celebración religiosa.

“No es cierto que podemos manejar a la gente, la gente sigue sus impulsos, por eso se dan las medidas generales, se han dicho varias veces, no cambia esto y debemos tomarlas”, expresó.

Ante ello, llamo a la ciudadanía a no hacer imprudencias, a no reunir a la gente.

