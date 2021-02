Aseguran atienden COVID sin protocolo en Hospital General de Celaya

Celaya, Guanajuato.- Cinco trabajadores del Hospital General de Celaya relataron a AM una serie de presuntas irregularidades que ocurren al interior del nosocomio ante la pandemia del COVID-19, sin embargo pidieron mantener el anonimato, no solo por temor a perder su trabajo, sino también por posibles agresiones.

La ausencia de un protocolo para la atención de pacientes con coronavirus, la falta de capacitación para la atención de los enfermos, los insuficientes insumos médicos, una desordenada reconversión del hospital, un pésimo clima laboral y la nula comunicación con directivos y representantes sindicales, son parte de los reclamos del personal de salud.

Los trabajadores señalaron que a inicios del año el aumento de pacientes con síntomas de coronavirus, provocó una reconversión de camas, por lo que se decidió que las 27 camas del área de medicina interna también se integrarían para la atención de los enfermos.

Esta decisión trajo consigo que el personal de salud que atendían otras patologías ahora también atenderían a los pacientes COVID.

Es decir, oftalmólogos, traumatólogos, cirujanos pediatras, dermatólogos, enfermeras quirúrgicas y pediátricas comenzaron a atender a los pacientes sin la más mínima capacitación y con los riesgos que esto conlleva.

No es miedo, es respeto al paciente, nuestras competencias no son esas. No me niego a atender a esos pacientes, pero al irme a meter al covitario me pregunto qué voy a hacer si esa no es mi área”, afirmó un trabajador.