Celaya: Buscan ayudar a familias desalojadas

Celaya, Guanajuato.- Con la finalidad de ser empáticos, ponerse en los zapatos del otro y ayudar a las personas que se encuentran en dificultades; se está organizando la “Colecta Celayense”.

Esto en beneficio de las personas que fueron desalojadas de sus hogares en la lateral de las vías del tren en la carretera rumbo a Villagran el martes pasado.

Corson, colectivo inmobiliario; Cónclave Marketing Colectivo y la Casa del Baguette son los negocios que decidieron hacer esta campaña.

Cuando vi que estaban desalojando a las personas me sentí súper mal, no pude dormir, y decidimos hacer esta colecta y llevarles comida, si bien no podemos darles una casa, al menos un poco de víveres”, comentó Begoña Espinoza, organizadora de la colecta.