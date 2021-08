Celaya.- Comerciantes de las inmediaciones del Mercado Hidalgo se mostraron inconformes por el reacomodo que comenzó a realizar este jueves el gobierno municipal y exigieron piso parejo con todos.

La mañana de este jueves, las direcciones de Fiscalización, Tránsito y Movilidad pusieron en marcha la prueba piloto para reordenar a 16 comerciantes semifijos del frente del Mercado Hidalgo.

Esta situación provocó la molestia de unos 10 locatarios quienes exigieron equidad en las medidas, ya que señalaron que se les está dando prioridad a los ambulantes y no a los comerciantes que pertenecen al mercado.

Estos comerciantes, que a su vez tienen locales al interior del mercado, se instalan afuera de viernes a lunes.

Por su parte, otra de los comerciantes semifijos, quien no compartió su nombre, señaló que los locatarios han hecho negocio durante muchos años, ya que además de tener su local al interior del mercado se colocan afuera e incluso rentan los permisos.

Tras el inicio de la prueba piloto, los comerciantes semifijos anticiparon que tendrán bajas ventas que afectarán aún más a su economía.

Uno de ellos es el vendedor de tostadas de la zona, quien señaló que tiene más de 25 años afuera del mercado.

Se ha vendido muy poco desde la pandemia, no tenemos entrada de otro dinero más que de este puesto, no estamos de acuerdo porque a pesar de que pasa mucha gente, no vienen a consumir pero la autoridad tiene la última palabra”, lamentó.