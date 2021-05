Celaya: Exige CTM terreno para nueva clínica del IMSS

Celaya, Guanajuato.- La CTM en Celaya exigió a las autoridades municipales acelerar la donación de un terreno para la construcción de un nuevo hospital del IMSS.

El líder sindical en la región, Arnulfo Bocanegra López, señaló que las autoridades municipales son responsables de donar el terreno necesario para el nuevo hospital.

“Mando un aviso a las autoridades municipales, ellos son los responsables de donar un terreno, si no donan el terreno no están pensando en la población de Celaya, si la autoridad no deja un terreno para que se construya un hospital no están pensando en Celaya”, afirmó.