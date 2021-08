Celaya.- Para el obispo de la Diócesis de Celaya, Alejandro Aguilar Ledesma, la falta de educación ha sido uno de los motivos para que más jóvenes caigan en manos de la delincuencia, ya sea como víctimas o victimarios.

Muchos de estos jóvenes provienen de familias irregulares, fracturadas, matrimonios divorciados, niños abandonados, de la calle y que no han tenido posibilidades de estudio, posibilidades de crecimiento personal, que no han tenido acceso a la vida religiosa y no se les ha educado, y por consiguiente son ‘carne de cañón’ para el crimen”, resaltó.

Ante esto, hizo un llamado primero a los padres de familia para que estén al pendiente de sus hijos y los eduquen y también a los muchachos para que se dejen educar y formar su conciencia.

Muchos de estos muchachos se encuentran vulnerables, acceden fácilmente a cualquier tipo de oferta delictiva porque no tienen una defensa moral ni ética, ni espiritual, ni familiar, les da lo mismo”, dijo el obispo.

Mencionó que están trabajando en los decanatos para atraer a los jóvenes a la iglesia, formarlos y educar a los padres de familia.

Se necesita un modelo de vida

El obispo también señaló que es necesaria la educación presencial para que el maestro sea un modelo de vida.

No se trata de dar una información desde una pantalla, la educación no es que te den información a tu cerebro, la educación es hacerte buena persona y para eso necesitan un modelo de vida, un ejemplo y muchos de los maestros es lo que tiene que hacer”, comentó Aguilar Ledesma.

Señaló que es una tarea de todos, de la iglesia, el gobierno, la Secretaría de Educación, los padres de familia, las asociaciones civiles, todos sumar para solucionar el problema medular de México que es la educación.

Por lo que señaló que la educación que se vive en estos momentos on line y a distancia no es la más eficiente, ya que hay muchas personas que no cuentan con los recursos para estar conectados, falta Internet, una computadora, o incluso pagar la luz.

Yo creo que en general y la sociedad todos de alguna manera, si estamos de acuerdo, pero siempre hay condiciones, debemos tener en cuenta lo que nos diga la Secretaría de Salud, que estén en óptimas condiciones las escuelas para regresar, y los padres colaboren y estén al pendiente de sus hijos y vean las condiciones de si mandarlos o no”, comentó.

Finalmente comentó que en términos generales si está de acuerdo con el regreso a clases presenciales, que ya es tiempo pero siempre y cuando se cumplan las medidas sanitarias y buscando que colaboren todos para que se pueda dar, pero de manera gradual y progresiva.

No creo que todos puedan ahorita regresar de manera abierta y generalizada; pero sí hay que empezar a dar los primeros pasos, para aprender de esta nueva forma de educar, necesitamos iniciar, dar los primeros pasos; para ir aprendiendo y en el modo que vamos aprendiendo gradualmente se irán incorporando más escuelas”, finalizó.

