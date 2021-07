Celaya, Guanajuato.- En la conmemoración de las festividades de Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, el obispo de la Diócesis de Celaya, Alejandro Aguilar Ledesma, pidió que se cuide, se ame y respete a todos los abuelitos.

“El papa Francisco nos pide que hagamos una jornada en la que primero reconozcamos y agradezcamos todo el trabajo que han hecho los abuelitos, no los descartemos, no son gente de desechos nuestros adultos mayores”, comentó el Obispo.

Que no porque seamos jóvenes y con vitalidad, pensemos que ellos “están robando oxígeno”, ya que son personas importantes para la sociedad y se debe agradecer todo el trabajo que han hecho por nosotros.

Desde ser padres de familia, profesionistas, maestros, doctores, albañiles, constructores, entre otras profesiones.

“Ahora ya están grandes de edad y eso no significa que debemos deshacernos de ellos, sino agradecer toda su labor, tampoco debemos abandonarlos, a veces cuesta trabajo tenerles paciencia a los adultos mayores y son gente que merece nuestro respeto y nuestra ayuda, en lo que podamos”, señaló.

Por lo que la diócesis hará visitas a los asilos, para atenderlos y darles un presente, pero lo más importante es hacer el compromiso de ayudarlos y estar cerca de ellos, para que no se sientan solos y desamparados.

“Ofreceremos las misas y las oraciones por ellos, pidiendo al Señor que no se sientan solos ni abandonados, ya que no se acercan los nietos, por lo mismo de la pandemia y para no contagiarlos, se sienten ellos solos, por eso hay que buscar la forma de estar con ellos”, refirió.