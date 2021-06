Celaya Pensiones: Anotan a adultos pero sin fecha para que llegue el dinero

Celaya.- A pesar de que los adultos mayores de 65 años pueden iniciar su trámite para su pensión, aún no se determina cuándo quedarán integrados al padrón.

Así lo informó el director regional de Programas del Bienestar, Gerardo Sierra, quien señaló que actualmente ya están recibiendo solicitudes en los centros integradores.

Estamos tomando sus datos, pero debo manifestar que todavía no hay un lineamiento claro respecto a su incorporación. Nosotros seguimos en espera de información, pero esto no quiere decir que en los centros integradores no le demos la atención a las personas”, aseguró el funcionario.