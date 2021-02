Pide SSG extremar medidas para evitar más contagios de COVID-19 en niños y niñas

Celaya.- La Secretaría de Salud de Guanajuato hace un llamado a enseñar y reforzar las medidas preventivas cotidianas contra el COVID-19 a los niños y niñas.

Durante la pandemia, 3 mil 477 niñas y 3 mil 118 niños guanajuatenses han dado positivo a COVID-19, lamentablemente han fallecido 31 niños, 14 de los cuales tenían entre 10 y 18 años cumplidos.

De las 3 mil 477 niñas contagiadas, 101 son menores de un año, 414 tienen de 1 a 5 años, 387 de 6 a 9 y 2 mil 575 entre 10 y 18 años.

De los 3 mil 118 niños contagiados, 109 de ellos tienen menos de un año, 416 de 1 a 5 años, 391 de 6 a 9 años, 2 mil 202 de ellos tienen de 10 a 18 años.

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que el lavado frecuente de manos con jabón y uso de cubrebocas son dos de las herramientas importantes que existen para mitigar la transmisión del virus en los niños.

Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. Es necesario enseñarles a los hijos que cubra todas las superficies de sus manos con desinfectante de manos y que luego las frote hasta que sienta que están secas.

Si su hijo tiene menos de 6 años, permita que use el desinfectante de manos bajo su supervisión. Asegúrese de que todos los integrantes de su hogar usen mascarilla (si tienen 2 años o más) al estar en público y con otras personas que no viven en su casa. Asegúrese de que su hijo use su mascarilla de forma correcta y segura.

Evite el contacto directo, asegúrese de que su hijo y todos los integrantes de su hogar mantengan al menos metro y medio de distancia de las personas que no viven con ellos y de las personas que están enfermas (por ejemplo, quienes tosen y estornudan).

Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar, al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable, bote su pañuelo desechable en el cesto de residuos más cercano y lávese las manos. Aliente a su hijo y a los demás integrantes de su hogar a hacer lo mismo.

La actividad física regular puede mejorar la salud física y mental de su hijo, asegúrese de que su hijo se mantenga activo cada día a la vez que toma las medidas preventivas cotidianas recomendadas. Buscar formas de incorporar la actividad física a la vida de su hijo, sea un ejemplo positivo al llevar un estilo de vida activo e incorporar la actividad física a la rutina diaria de su familia.

Las vacunas son una parte importante para preservar la salud de su hijo ya que lo protegen de enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación. Hay vacunas eficaces para enfermedades como el sarampión, la influenza (gripe) y la tos ferina, entre otras, que pueden propagarse de persona a persona, su hijo debería recibir todas sus vacunas recomendadas.

No deben descuidar medidas

Reforzar las medidas para evitar contagios y defunciones por COVID-19, es la exhortación a los padres y madres de familia, así como a responsables del cuidado de menores por parte de Elva Ibarra Valencia, epidemióloga de la Jurisdicción Sanitaria III.

Ante las muertes derivadas por esta enfermedad, la doctora puntualizó la importancia de mantener a los niños y las niñas resguardados en sus hogares. Además recordó que una de las primeras acciones para evitar contagios fue la suspensión de clases presenciales desde el mes de marzo del 2020, por lo que consideró que si los infantes no están acudiendo a sus planteles escolares no hay justificación para que sí hagan presencia en fiestas, reuniones o las calles.

Ibarra Valencia destacó que las decisiones de los padres, madres y/o responsables de menores son el primer paso para evitar contagios en este grupo de edad, el cual es considerado de los más vulnerables debido al proceso de desarrollo de su sistema inmunológico.

Y emitió las siguientes recomendaciones:

Cuando los adultos hablan con los pequeños acerca de COVID-19, es importante que como cuidador mantengan la calma, se cuiden a sí mismo y manejen su ansiedad, cuidar a niños y niñas es más que tomar acciones por él o ella; animarlo y proporcionarle herramientas para que adquiera mayor autonomía en el cuidado de sí mismo” señaló la doctora.

Resaltó que se les puede pedir a que contribuyan para mantener los espacios limpios y organizados.

Las manijas de las puertas, los grifos y los lavabos deben limpiarse con frecuencia, ya que son los lugares con la mayor concentración de gérmenes y bacterias, nunca olvidar que los pequeños observan atentamente lo que hacemos los adultos, y los familiares, cuidadores y facilitadores son modelos a seguir para ellos, y es importante que el comportamiento de todos inspire rutinas saludables que ayuden a reducir la propagación del virus”, resaltó.

Invitó a no tener miedo de hablar del tema, hablar con los hijos y las hijas sobre lo que han escuchado del COVID-19.

Es importante preguntarles cómo se sienten al respecto y darles oportunidad de que hagan preguntas para responderlas.

Quiero explicarle que el COVID-19 es un virus parecido al de la gripe y el resfriado que puede pasarse de una persona a otra a través de gotitas que salen de nuestras bocas o narices y que llegan a otras personas o quedan en superficies que tocamos. La manera de protegerse es usando cubrebocas, guardando distancia física de otras personas, lavando las manos frecuentemente y evitando tocar nuestros ojos, nariz y boca. Y sobre todo, mantenerse en casa si no es esencial salir”, exhortó.

La epidemióloga sugirió programar los días con horarios para comer, jugar y dormir, ya que es esencial para que los pequeños estén contentos y saludables. Además de mantenerse informado de fuentes oficiales.

Estar en casa también puede ser divertido, hay que crear diferentes actividades en familia sin necesidad de salir, existen materiales y sugerencias para desarrollar dinámicas para las distintas etapas de crecimiento en niñas y niños”, finalizó.

Si hay problemas, existe la línea de atención a crisis psicológica las 24 horas del día, los 365 días del año para recibir apoyo 800.290.00.24 y en www.dinámicamente.mx

