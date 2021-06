Celaya Seguridad: Javier Mendoza deja en manos de expertos llevar escoltas

Celaya.- El alcalde electo de Celaya, Javier Mendoza Márquez, aseguró que la decisión de tener escoltas lo dejará en manos de los expertos en seguridad.

El tema de la seguridad es algo que, a mí en lo particular, no me interesa gran cosa, pero hay protocolos que establece la propia autoridad correspondiente en la materia y se lo voy a dejar a ellos”, afirmó.

Javier Mendoza reconoció que se vive un momento complicado por la inseguridad, sin embargo, resaltó que no se siente cómodo con escoltas.

“Sabemos que a últimas fechas anda muy caliente el asunto de la inseguridad, y es en todos lados, pero seguramente establecerán protocolos (…), a mí no me gusta porque me siento bien secuestrado”, aseguró.

El Presidente Municipal electo reiteró lo dicho durante su campaña, “entre menos seguridad tenga, mejor”.

“Yo no soy de andar cuidado, ni que me lleven ni me traigan, no quiero perder mi propia libertad personal”, señaló.

Javier Mendoza fue uno de los dos candidatos que solicitó protección durante la campaña electoral.

