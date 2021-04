Celaya, Guanajuato.- En menos de dos meses, el precio del gas doméstico por tanque de 30 kilos, ha aumentado cerca del 18% en Celaya.

De acuerdo con un censo realizado a consumidores de diferentes empresas gaseras, en el mes febrero un tanque de 30 kilogramos tenía un costo promedio de 550 pesos, a comparación del mes de abril en el que ha alcanzado los 632.70 pesos en promedio.

Lo anterior con cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), donde también se pueden consultar los costos actuales para tanques de menor capacidad y por litro.

Esto representa el aumento del precio en poco más del 15% en poco menos de dos meses, situación que se ha visto reflejada en los bolsillos de las familias celayenses.

Cabe señalar que el precio por litro de este combustible también ha registrado un aumento, pues actualmente su costo oscila entre los 10.33 y los 12.40 pesos promedio con las principales distribuidoras de gas en la región.

A mediados de febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que en lo que restaba de su sexenio, los combustibles no subirían.

Se mantiene el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, no incrementar los precios de estos combustibles. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno no ha habido aumentos por encima de la inflación.