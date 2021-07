Celaya, Guanajuato.-Desde bajas ventas hasta incluso dejar de instalarse es lo que han sufrido varios comerciantes que antes estaban ubicados en la calle Morelos, y que por órdenes municipales fueron reubicados a la plaza de San Agustín.

Después de que concluyeran las obras en dicha calle, los comerciantes que diariamente ofertaban sus productos en la calle Morelos, fueron cambiados en el mismo centro, pero en otro lugar.

“La verdad está muy mal (el cambio), la venta ha bajado mucho, yo creo un 70 u 80%, tú puedes ver, no hay gente, es un caos aquí, sí nos ha afectado”, comentó Guadalupe, una comerciante de la zona.

Al preguntarle sobre las pláticas que han realizado con el Gobierno Municipal, dijo que ella mejor optó por cambiarse, pues decidió no pelear.

“Porque la verdad está difícil ponerse en contra del gobierno, yo mejor me moví y ya lo que Dios nos quiera socorrer, a ver cómo seguimos adelante”, finalizó Guadalupe.

Comerciantes de Celaya buscan diálogo

Efraín también es comerciante y desde que hicieron el cambio, él no se ha instalado, ya que busca entablar diálogo con las autoridades, en espera de que los dejen regresar al lugar.

“Los cambios son para bien o para mal, en ese caso, en lo personal no me parece bien esa decisión por parte del Municipio, se requiere una buena plática entre comerciantes y autoridades para llegar a un buen acuerdo, o propuestas, y no vernos tan afectados, a mí si me afecto mucho, incluso no he trabajado”, comentó.

Dijo que está a la espera de que pronto haya una mesa de diálogo con la Alcaldesa, ya que ellos tienen varias opciones para no afectar las obras y poder seguir vendiendo en la calle Morelos.

Además, agregó que últimamente no les ha ido nada bien en cuestión de ventas.

“Primero la pandemia, eso afectó muchísimo, luego las obras, dejó de pasar gente, y ahora nos mueven, ya con esto es el jaque mate”, resaltó.

Finalmente, comentó que el diálogo es tranquilo, que no se buscan choques o enfrentamientos, sino simplemente hablar para poder llegar a un acuerdo.

Preocupa espacio para comerciantes

Por otro lado, Yolanda, una comerciante que ya desde hace tiempo trabaja en la Plaza de San Agustín, comentó que no le afectan los comerciantes que se han instalado, pero le preocupa que no haya espacio suficiente para todos.

“La verdad no nos afecta ni nada (que hayan llegado más comerciantes) pero la verdad aquí no hay mucha venta, luego se termina muy pronto la venta en este lugar, no nos perjudica, pues ellos venden otras cosa”, comentó.

El único inconveniente es que cuando ya estén todos los comerciantes, no haya espacio suficiente porque estarán todos amontonados.

“Luego los carros pasan, a mí a cada rato me andan pegando (en su puesto) porque no ven y se estacionan, ahora imagínate que estén todos los puestos, ahorita no hay problema, ya será cuando estemos todos amontonados a ver cómo nos ubicamos”, finalizó.

En un recorrido por la calle de Morelos, se pudo observar que donde estaban los comerciantes, ahora pusieron plantas, y dos patrullas están vigilando, al igual que elementos uniformados y dos carros con el logotipo del Municipio.

mortiz@am.com.mx