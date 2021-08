Celaya.- Por segundo año consecutivo, los comerciantes semifijos que venden productos alusivos a las fiestas patrias no se podrán instalar en la calle Morelos y la Calzada Independencia.

Estuvimos en pláticas con la directora de Fiscalización y nos informó que se vuelven a suspender todas las actividades para 15 y 16 (de septiembre) y otra vez no tendremos festividad y los comerciantes no podrán trabajar ese día”, comentó Carlos Palacios De la Cruz, representante de la Unión de Comerciantes Adolfo López Mateos.

Señaló que esto afecta muchísimo, más a los comerciantes que trabajan en festividades.

Ya tenemos más de un año que no nos dan apertura y es lo que estamos viendo porque si nos afecta mucho en la economía”, comentó Carlos Palacios.

Los comerciantes entienden la situación complicada que se vive por la pandemia, pero dijeron se debe concientizar que se puede trabajar acatando las medidas de sanidad.

No apoyamos del todo esta decisión, porque nos están perjudicando muy fuerte y vemos que hay otras actividades dicho con todo respeto; vas a un tianguis y las actividades están normales, vas a una plaza comercial y las actividades están normales, andamos en vía pública y vemos la gente sin cubrebocas, bajan la guardia; yo no entiendo porque no hacer una festividad que nos implique tener mayor conciencia y mayor responsabilidad”, increpó Palacios De la Cruz.