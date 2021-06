Celaya, Guanajuato.- A 52 años de los disturbios de Stonewall, ayer (28 de junio) se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT+.

Este Día del Orgullo nace de la necesidad de existir sin ser perseguidas, ni perseguidos, nace de la necesidad de vivir sin discriminación, obstáculos que han tenido que afrontar día con día.

En Celaya existe el colectivo “Inclusión Social Bajío”, cuyos miembros realizaron durante este mes diversas actividades, una de ellas fue la tradicional marcha, que este año celebró su 5to. aniversario, y por cuestiones de pandemia se realizó de manera virtual.

A pesar de que fue un evento diferente a lo acostumbrado, el joven activista externó que lo importante fue que el mensaje llegó.

“También hubo cápsulas, talleres virtuales y los retos son visibilizarse, recalcar a la comunidad no está mal en lo que hacen, no están solos, que la sociedad no nos tenga etiquetados como enfermos, perversos, sucios”, resaltó.