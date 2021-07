Celaya.- Luego de que fue visto por última vez el viernes por la noche en la colonia México, la familia de José Antonio Muñiz Tovar pide ayuda para localizarlo.

Su hermano Julio César contó a AM que ya interpusieron la denuncia por su desaparición y que ayer sábado por la tarde fue localizada la camioneta en la que viajaba en la colonia Villas de la Herradura.

El hermano de José Antonio mencionó que integrantes de un club de autos del que el desaparecido es miembro, se aprestaron para apoyar la búsqueda y fue de modo que dieron con la camioneta.

Dicen que el viernes andaban él y mi sobrino en unos arrancones allá por Trojes. Mi sobrino me dice que se vinieron como a la una de la mañana (del sábado), él en su moto y mi hermano en la camioneta; dice que él se metió a la casa y que escuchó que cerraron la puerta de la casa, que pensó que ya se había metido (José Antonio) y que después oyó que arrancaron la camioneta y se fueron. Le pregunté a mi sobrino que si no vio nada raro, algún carro o moto desconocidos pero me dice que no, que no vio nada anormal y desde ahí no hemos sabido nada de él”, comentó Julio César.