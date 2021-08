Celaya educación: Prepa Militarizada cambia de virtual a mixto

Celaya.- La Prepa Militarizada de Celaya arrancó clases el 5 de agosto de manera virtual, pero para el lunes planean hacer su regreso de manera mixta, es decir, unos días de manera presencial y otros de manera virtual.

“Tuvimos el regreso a clases de una forma híbrida; tenemos una parte presencial, con un cierto aforo de alumnos, cuidando la sana distancia y las prácticas de sanidad dichos por el sector salud, desde casa, de entrada, de transporte y dentro del plantel, tratando de no tener tanto tiempo a los alumnos, siendo un máximo de 5 horas, teniendo un aforo de 30 %”, comentó el capitán Arnulfo Basaldua Lugo, director del Plantel Celaya.

En estos momentos solo tienen alumnos de nuevo ingreso, primer semestre y alumnos de tercer semestre, mismos que se han dividido y se han alternado para no coincidir de manera presencial, incluso entre el mismo grado.

“Unos vienen temprano, otros vienen más tarde, a diferentes horarios. La dinámica no es tener tanta aglomeración de alumnos dentro del plantel, aquí en el plantel citamos lunes y martes a una cantidad de primer año para que lleven actividades presenciales, el lunes viene el 50 % y el martes el otro 50 %, eso es para clases presenciales de salón”, resaltó el director.

En esos días, también van los alumnos de tercer semestre, pero a hacer prácticas y deporte en los espacios libres, de tal manera que no se juntan ni sobrepasan el aforo permitido.

“El día jueves y viernes viene tercer semestre a clases de aulas y los alumnos de primero a deporte, en el campo, 50 % un día y el otro 50 % el otro día”, señaló.

El capitán Arnulfo Basaldua Lugo, director de la Prepa Militarizada, dijo que cambiarán de virtual a mixto.

Dijo que las clases que se dan un día y otro son las mismas, del mismo nivel, para que no haya un desfase y darle el debido seguimiento.

“La modalidad virtual se realiza tomando en cuenta los tiempos de traslado, ya que hay alumnos que viven retirados, una vez que consideramos que están en su vivienda, las clases las tiene en línea con sus maestros, y también se les dejan trabajos asíncronos, para que puedan desarrollar sus actividades y mandarlas en tiempo y forma”, señaló.

Al ser este un modelo militarizado es prioridad realizar actividades físicas y deportivas, las cuales se llevan a cabo en los días que no están en clases educativas.

“Cuando vienen el primer año a aulas, tercer año solo viene a hacer deporte e instrucción de orden cerrado que son dos horas, hacen las actividades y se retiran y al revés, esa es la dinámica que se lleva dentro del plantel”, comentó el director.

Lo más difícil de los nuevos tiempos fue el adaptarse a los nuevos modelos híbridos, ya que ellos quisieran que fueran presenciales por ser mejor el manejo de alumnos y clases, y ahora con las tecnologías, es más difícil, porque se tienen grandes dificultades como la conexión, fallas de internet, la luz, y es lo que dificulta.

“Lo solucionamos dando seguimiento puntual a los cadetes, cuando vemos una incidencia ellos mismos se reportan, llaman, si uno dice que le falla el internet se le considera y se le mandan por otra vía los trabajos, y después pueden mandar sus trabajos. Con los que no se tiene contacto por los diferentes medios electrónicos se les mandan guías de estudio y puedan hacer sus trabajos, y ponerse al corriente”, externó.

Con respecto a la matrícula, señaló que afortunadamente no se han dado de baja muchos alumnos, resaltó que cuentan actualmente en tercer semestre con 171 cadetes, teniendo antes de regresar 180, esos siete que ya no están, solo dos se dieron de baja por no querer seguir estudiando, otros más fueron cambiados de plantel y otros más cambio de domicilio por sus padres.

Y para este nuevo ingreso, fueron 240 los cadetes que han entrado, esperando mantener estos números en fechas siguientes.

