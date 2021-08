Celaya gobierno: Elvira Paniagua condena asesinato de niños

Celaya.- La alcaldesa Elvira Paniagua condenó los hechos de violencia en los que se han asesinado a niños, e hizo un llamado a la Fiscalía estatal para que esclarezca los crímenes.

En menos de dos semanas han ocurrido hechos de este tipo, como el asesinato de un niño junto a sus padres en el Barrio de San Miguel el pasado 26 de julio, y el asesinato de una niña de seis años el pasado 6 de agosto en una vivienda de la colonia Lagos.

“Esperaría que obviamente haya la investigación correspondiente y de verdad se dé con quienes fueron e hicieron esa terrible situación”, comentó.

Elvira Paniagua afirmó que estos hechos no van dirigidos contra los menores, sin embargo señaló que es igual de lamentable que terminen siendo víctimas de la violencia.

“Han sido hechos que han sucedido directamente en casa habitación, no puedo hablar de la investigación porque no es mi competencia, pero obviamente las personas que hacen esto seguramente van por algo y no miden lo que está sucediendo. El tema no va direccionado hacia los niños, los niños están siendo víctimas”, dijo.