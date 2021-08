Celaya, Guanajuato.- Sin que hubiera claridad en el destino de 300 mil pesos, la mayoría de integrantes del Ayuntamiento aprobaron la reasignación de estos recursos en el área de Comunicación Social y Eventos.

En la última sesión de Ayuntamiento, los siete ediles panistas, además de los regidores Ezequiel Mancera y Uriel Pineda, aprobaron este traspaso en el presupuesto del área de Comunicación Social.

Tras la votación, el regidor Mauricio Hernández, quien votó en contra junto a otros cinco regidores, señaló en entrevista que no hay claridad en la aplicación de estos 300 mil pesos.

“En este momento no conocemos cuál será el destino específico de estos recursos. Me parece que si el destino final será el tercer informe de gobierno y fiestas patrias, hoy el Municipio no está en condiciones de erogar esa cantidad de dinero en publicidad, tenemos muchas otras prioridades”, aseguró Mauricio Hernández.