Celaya.- A dos semanas de su desaparición, no hay rastro de la joven colombiana Nataly Alejandra Ángel Sáenz y a la distancia su familia sufre por no poderla encontrar.

La última vez que se le vio a Nataly fue la noche del 18 de junio, sin embargo, tuvieron que pasar cuatro días para que la mujer que vivía con ella se comunicara con su familia en Colombia para informarles sobre la situación.

La misma mujer les manifestó que había recibido amenazas para que dejaran de buscar a Nataly o de lo contrario les iba a pasar lo mismo que a ella, sin darles más detalles al respecto.

Después de esa llamada, la familia de Nataly comenzó la difícil búsqueda a más de 3 mil kilómetros de distancia contactando a la Embajada de Colombia en México y a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que inició una carpeta de investigación por su desaparición.

Nataly Alejandra decidió viajar a México en busca de mejores condiciones de vida para ella y sus hijos y comenzó a radicar en Celaya desde mediados de enero del año pasado.

Antes de su viaje, tanto Nataly como su familia desconocían de la violencia que se vive en Guanajuato, sin embargo durante su estancia en Celaya nunca les manifestó recibir alguna amenaza.

No sé qué tenga que ver esto con el narcotráfico, igual que acá. Tengo entendido que allá está declarada como una de las capitales del delito. Estando allá sé que ella conocía esos peligros porque si me lo manifestó pero mi hermana no desconocía esa delincuencia porque acá en Bogotá no es muy diferente pero no sabíamos el nivel de violencia tan extremo que estaban viviendo en Celaya”, aseguró Edgar.