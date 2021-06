Celaya negocios: Renueva Canacintra su mesa directiva

Celaya.- La delegación de la Canacintra en Celaya renovó su mesa directiva, la cual estará encabezada por Miguel Ángel Melo Reyes.

El nuevo dirigente empresarial resaltó que participarán activa y estratégicamente en la reactivación económica del estado y explicó su proyecto de trabajo.

Miguel Ángel Melo expuso que el tercer eje está enfocado en lograr la profesionalización de todos los sectores empresariales a través de proyectos y modelos de negocios sustentables.

El evento de toma de protesta de la nueva mesa directiva estuvo encabezado por el gobernador Diego Sinhue, quien invitó a los empresarios celayenses a sumarse al proyecto del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad (IDEA GTO).

La mentefactura no es solamente para las grandes empresas, porque la mentefactura es innovación, y esta puede darse a distintos niveles, como el social, la ciencia aplicada o la industria, en aspectos de educación, el medio ambiente, la economía y del gobierno, entre muchos otros”, dijo.

Por su parte, el dirigente nacional de la Canacintra, Enoch Castellanos Ferez, destacó el trabajo realizado por el Gobierno estatal en la atracción de nuevas inversiones.

“El Gobierno que encabeza el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, un gobierno que debería ser modelo para muchos en el país, promotor de la inversión, amigo de los empresarios, aquí no se persigue, aquí no se denosta, aquí no se critica a quienes vienen a arriesgar su dinero y a generar empleos, por el contrario se recibe con los brazos abiertos, reconocimiento Gobernador por ese esfuerzo”, destacó.