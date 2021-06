Celaya, Guanajuato.- Entre calles cerradas, bajas ventas y trabajos incompletos, es como se desarrollan los trabajos de remodelación en varias las calles.

La calle Morelos, ubicada entre la Calzada y Venustiano Carranza, ya fue abierta al tráfico vehicular este lunes, pero aún se pueden ver anomalías en las banquetas.

Según la dirección de obras públicas, estos trabajos tuvieron costaron más de 18 millones de pesos (18,636,798.69).

Los mayores detalles fueron en banquetas y rampas, mismas que aún se ven sin terminar, con tierra, sin detallar.

En la calle Hidalgo, el paso vehicular sigue cerrado, además que el tráfico peatonal es limitado, lo cual ha afectado la venta de los locales.

“Sí ha afectado que esté cerrado, yo creo más del 50% en ventas, aunque ya se ve listo pero nomás no abren, no han dicho nada de cuando estará lista”, dijo una comerciante.

Se observó que el acceso vehicular ya está listo, solo que hay una pared de ladrillos a la mitad y una unidad móvil de Policía, mientras que las banquetas se ven terminadas, pero la calle sigue cerrada, solo hay paso para peatones.

En la calle de Benito Juárez, entre Hidalgo también solo hay acceso peatonal, aunque es complicado pasar debido a los diferentes materiales que colocan y que es tierra suelta, grava y escombros.

“Yo lo único que me he preguntado es por qué cierran todas las calles al mismo tiempo, deberían de hacer una calle, luego otra, y así, irse poco a poco (...), este gobierno no sé por que hace esto”, comentó Arturo, vendedor.