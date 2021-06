Celaya.- En su misa de acción de gracias, el obispo emérito Benjamín Castillo Plascencia pidió a la Diócesis de Celaya terminar la nueva catedral y fortalecer la comunidad eclesiástica de la región.

La misa de acción de gracias en honor a Benjamín Castillo Plascencia se realizó en el Templo de San Francisco que lució a su máxima capacidad, principalmente con la presencia de más de 120 sacerdotes de la diócesis.

Me da mucho gusto haber cumplido con esta etapa, para mí ha sido una verdadera gracia de Dios el integrarme a esta comunidad diocesana de Celaya. Desde el principio me sentí acogido, recuerdo que venía pensando que iba a estar como pollo en corral ajeno pero no fue así”, aseguró.

Castillo Plascencia afirmó que buscará seguir el ejemplo del cardenal celayense Alberto Suárez Inda, quien con sencillez y de forma sigilosa visita la ciudad con frecuencia.

Voy a vivir en Guadalajara, pero seré obispo emérito de Celaya, nos veremos con frecuencia (…), no colgaremos la sotana, simplemente nos liberamos de la obligación pero no del sacerdocio. Siempre es conveniente que se retire uno para dejar libre al que viene, no quiere decir que no vamos a ser amigos”, comentó.