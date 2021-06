Celaya.- Agua con exceso de arsénico, con mal olor y sabor, además de un posible brote de cólera y pocas respuestas, es lo que padecen los colonos de Puertas de Santa María y Santa María Residencial.

El problema radica en que el pozo que los abastece desde hace más de 10 años no ha tenido mantenimiento y el agua que contiene es un peligro para los que viven ahí.

El pozo que está ahí abastece a Puertas de Santa María y Santa María Residencial, está sucio. Desde el año pasado asistimos a la JUMAPA para explicar el problema que tenemos con el agua, ya que se tapan las tuberías por la tierra, huele feo el agua, en ocasiones sale verde y eso causa problemas de salud”, comentó Mayté, habitante del lugar.

Señaló que en ese momento acudió porque tenía un familiar enfermo, por lo que Jumapa limpió un conducto, pero señalaron que el responsable de ese pozo es Jesús Torres, quien es el dueño de la Inmobiliaria y representante de Jema, la constructora.

El problema que tenemos es que hay controversias entre JUMAPA y Jesús Torres, no se ponen de acuerdo, aquí hay gente que no paga agua, porque Jesús Torres les dijo que nunca iban a pagar agua, yo pago agua desde que llegue aquí, acudo a JUMAPA para que me den solución; porque me están vendiendo agua potable y alcantarillado, esa agua no es potable”, señaló Mayté.

El viernes acudieron representantes de la Secretaría de Salud, para advertirles que el agua tiene problemas y hay probabilidades de un brote de cólera, que pueden llevar de esa agua a analizar, aunque los colonos no tienen acceso al pozo y Jumapa tampoco lo hace.

Resaltaron que nadie se quiere responsabilizar, ni Jesús Torres ni Jumapa y ambos se echan la bolita.

El representante legal de JEMA Residenciales, el contador Jesús Torres Ramos, no ha entregado al Municipio el pozo a Jumapa y exige a los colonos el pago de agua con unas cuotas exorbitantes que van de los 20, 30 a 50 mil pesos y pagarlo a él, en efectivo, sin recibo, incluso sin transferencias y eso no corresponde, ya que no es organismo operador y por lo cual no está facultado en cobrar consumo de agua”, comentó Mayte.

Señalaron que Jumapa no permite a los colonos realizar su contrato de agua aduciendo que el constructor aún no ha entregado, por lo cual se presume que hay complicidad entre el constructor y Jumapa al no otorgar los contratos de agua a los colonos.

Abogado Carlos Hurtado, representante de 24 colonos.

Los colonos dijeron que no se niegan a pagar el consumo de agua, pero debe ser instalado un medidor por la autoridad con contrato y esto no ha acontecido.

El agua del pozo no cuenta con cloración desde que se empezaron a habitar las viviendas y según un estudio realizado por la Secretaría de Salud al pozo se detectó presencia de coliformes que producen cólera a la población y este es mayor temor que se tiene perjudicando la salud de la población. Aunado a ello se ha detectado flúor y arsénico en el agua y ni la autoridad ni el constructor han instalado equipos de filtración ni separación para garantizar que el agua que se dota a los colonos cumple con las normas para consumo humano”, comentó el abogado Carlos Hurtado, representante de 24 colonos más.

Ya han presentado la denuncia ante Jumapa e incluso demandas ante el Juzgado Municipal para que se nulifique el acto de autoridad.

Además Jumapa les ha respondido que no pueden hacer nada hasta que la constructora entregue la infraestructura hidráulica como corresponde. Son 521 casas afectadas.

‘Que lo chequen con Jumapa, nosotros hemos cumplido en tiempo y forma’: Jesús Torres

Jesús Torres Ramos, representante de la Inmobiliaria y la constructora de Puertas de Santa María y Santa María Residencial señaló que no lo han invitado para entablar diálogo sobre el problema con el pozo que asegura, fue entregado a Jumapa con convenios.

La Jumapa está cobrando el uso del agua en dos fraccionamientos, los cobra de forma directa. Han presentado cosas y el único que ha respondido ha sido el desarrollador, hemos estado nosotros pagando agua, mantenimiento, los robos y reposición de equipo y ellos solamente se han dedicado a hacer este tipo de manifestaciones evadiendo su responsabilidad”, señaló Jesús Torres.

Manifestó que les han dicho a los colonos que solamente ellos han estado respondiendo como lo dijeron: diez años o más y que algunos han hecho contrato directamente con Jumapa.

Deben preguntar a la Jumapa y revisar los convenios, estos convenios si les falta algo podemos arreglarlo, si ellos cobran, tienen que ver y ellos contestar, deben revisar desde cuándo están los contratos y desde cuándo están cobrando y así podemos platicar”, resaltó Jesús Torres.

Que si faltan cosas que lo hagan saber, están dispuestos a hablar e incluso han hablado con los colonos que han respondido en todo y en su responsabilidad, misma que han cumplido.

En proceso entrega-recepción de fraccionamientos

AM buscó la postura de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (JUMAPA), y señalaron que actualmente no concluye la entrega recepción de las colonias Puertas Santa María 1 y 2, así como Residencial Santa María.

Señalaron que para el organismo operador es fundamental que concluya dicho proceso como con cualquier colonia o desarrollo, a fin de contar con las condiciones que garanticen el servicio de agua potable y el resto de los servicios que brindan a los habitantes.

Informaron que actualmente el organismo operador del agua cuenta con el 50% de predios contratados de un total de más de 900 predios registrados en el catastro; los faltantes podrán hacerlo hasta que concluya la entrega recepción y puedan operar al 100 por ciento los servicios por parte de Jumapa.

Hoy día el pozo que abastece a estas colonias continúa siendo propiedad del desarrollador y operado por el mismo” informaron a través de un comunicado.

Sin embargo, de manera paralela a este proceso, el organismo operador del agua, está por iniciar la ejecución de la obra hidráulica que concluirá este mismo año, para garantizar el abastecimiento de otras fuentes cercanas a dichas colonias y que permitirá la interconexión de los pozos.

Por lo anterior, es importante aclarar que la obra es parte de los compromisos de Jumapa al invertir los recursos que por concepto de pagos de los predios regulares ingresan al organismo, pero que llegado el momento tendrán también que cubrir quienes aún faltan de contratar ante este organismo operador, o bien quienes tienen adeudos, de los que también forman parte los pagos por servicios que se brindan y que corresponden a las descargas de las aguas residuales.

mortiz@am.com.mx