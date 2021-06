Celaya.- A menos de cuatro meses de terminar su administración, la presidenta municipal Elvira Paniagua admitió que no llegará a la meta de tener mil policías en la corporación.

No voy a la lograr alcanzar el número de elementos que yo plasmé en el documento, aún con esa consciencia no lo quise cambiar, debe de ser un objetivo de cualquier administración y no ha sido sencillo”, aseguró.